Immersive Labs Μισθοί

Ο μισθός της Immersive Labs κυμαίνεται από $55,900 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $106,693 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Immersive Labs . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025