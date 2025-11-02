Κατάλογος Εταιρειών
iMerit Technology
iMerit Technology Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in India στην iMerit Technology κυμαίνεται από ₹3.27M έως ₹4.65M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της iMerit Technology. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹3.71M - ₹4.22M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹3.27M₹3.71M₹4.22M₹4.65M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη iMerit Technology?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην iMerit Technology in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,651,797. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην iMerit Technology για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in India είναι ₹3,272,027.

