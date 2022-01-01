iManage Μισθοί

Ο μισθός της iManage κυμαίνεται από $121,390 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Information Technologist (IT) στο χαμηλό άκρο έως $426,629 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της iManage . Τελευταία ενημέρωση: 10/20/2025