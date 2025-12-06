Κατάλογος Εταιρειών
Illumina Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States στην Illumina ανέρχεται σε $278K ανά year για M2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $256K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Illumina. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
M1
Supervisor
$ --
$ --
$ --
$ --
M2
Manager
$278K
$194K
$65K
$19K
M3
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
M4
Associate Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Illumina, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Illumina in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $340,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Illumina για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States είναι $260,000.

Άλλοι Πόροι

