Η αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United States στην Illumina ανέρχεται σε $95K ανά year για P3. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Illumina. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $87.4K - $102K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $80.8K $87.4K $102K $113K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Illumina, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Illumina ?

