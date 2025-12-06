Κατάλογος Εταιρειών
IHS Markit
IHS Markit Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States στην IHS Markit ανέρχεται σε $235K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IHS Markit. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
IHS Markit
Software Engineering Principal
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$235K
Επίπεδο
L7
Βάση
$185K
Stock (/yr)
$35K
Μπόνους
$15K
Έτη στην εταιρεία
18 Έτη
Έτη εμπειρίας
25 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη IHS Markit?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην IHS Markit in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $295,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην IHS Markit για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States είναι $208,000.

