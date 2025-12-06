Κατάλογος Εταιρειών
IHS Markit
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Προϊόντος

IHS Markit Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Προϊόντος in Canada στην IHS Markit ανέρχεται σε SGD 135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της IHS Markit. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
IHS Markit
Associate Director
hidden
Σύνολο ανά έτος
$105K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$90.4K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$14.5K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη IHS Markit?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην IHS Markit in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 220,423. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην IHS Markit για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Canada είναι SGD 135,433.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την IHS Markit

Σχετικές Εταιρείες

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.