iHerb Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της iHerb. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$52K - $61.6K
China
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$45.8K$52K$61.6K$65K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην iHerb in China φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CN¥463,094. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην iHerb για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in China είναι CN¥326,179.

