ICON Μισθοί

Ο μισθός της ICON κυμαίνεται από $94,097 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Έργων στο χαμηλό άκρο έως $173,400 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ICON. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Ελέγχου
$136K
Επιστήμονας Δεδομένων
$119K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Σχεδιαστής Προϊόντος
$119K
Διαχειριστής Προϊόντος
$173K
Διαχειριστής Έργων
$94.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$114K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ICON είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $173,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ICON είναι $119,400.

