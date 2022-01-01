Κατάλογος Εταιρειών
iCIMS
iCIMS Μισθοί

Ο μισθός της iCIMS κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $178,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της iCIMS. Τελευταία ενημέρωση: 10/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $110K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
61 25
Επιστήμονας Δεδομένων
$102K
Διαχειριστής Προϊόντος
$130K
Προσελκυστής Προσωπικού
$79.6K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$153K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην iCIMS είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Principal Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $178,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην iCIMS είναι $124,950.

