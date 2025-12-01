Κατάλογος Εταιρειών
Icertis
Icertis Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μάρκετινγκ in India στην Icertis κυμαίνεται από $30.9K έως $43.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Icertis. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$35K - $39.8K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$30.9K$35K$39.8K$43.9K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Icertis, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μάρκετινγκ στην Icertis in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $43,913. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Icertis για τον ρόλο Μάρκετινγκ in India είναι $30,888.

Άλλοι Πόροι

