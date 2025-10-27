Κατάλογος Εταιρειών
Husqvarna Group
Husqvarna Group Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Husqvarna Group κυμαίνεται από $114K έως $163K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Husqvarna Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$131K - $153K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$114K$131K$153K$163K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Husqvarna Group?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Husqvarna Group in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $162,630. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Husqvarna Group για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $113,980.

