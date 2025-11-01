Κατάλογος Εταιρειών
Hum Capital
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

Hum Capital Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Hum Capital ανέρχεται σε $232K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hum Capital. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Hum Capital
Staff Software Engineer
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$232K
Επίπεδο
-
Βάση
$197K
Stock (/yr)
$35K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Hum Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Hum Capital in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $277,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hum Capital για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $215,000.

