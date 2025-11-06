Κατάλογος Εταιρειών
HT Media
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Delhi Area

HT Media Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Delhi Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Delhi Area στην HT Media ανέρχεται σε ₹2.15M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HT Media. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
HT Media
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.15M
Επίπεδο
SDEII
Βάση
₹2.15M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη HT Media?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην HT Media in Greater Delhi Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,368,143. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HT Media για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Delhi Area είναι ₹1,947,823.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την HT Media

Σχετικές Εταιρείες

  • Amazon
  • Microsoft
  • Spotify
  • Google
  • Apple
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι