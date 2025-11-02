Κατάλογος Εταιρειών
Hoverfly Technologies
Hoverfly Technologies Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Hoverfly Technologies κυμαίνεται από $80.2K έως $114K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hoverfly Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$91.1K - $108K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$80.2K$91.1K$108K$114K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Hoverfly Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Hoverfly Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $113,850. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hoverfly Technologies για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in United States είναι $80,190.

