Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην HOVER ανέρχεται σε $295K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HOVER. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέσος Μισθός
company icon
HOVER
Senior Engineering Manager
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$295K
Επίπεδο
EM5
Βάση
$235K
Stock (/yr)
$60K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη HOVER?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην HOVER in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $310,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HOVER για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $285,000.

