Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Brazil στην Hotel Engine ανέρχεται σε R$552K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hotel Engine. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$552K
Επίπεδο
L3
Βάση
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Μπόνους
R$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Hotel Engine?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Hotel Engine in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$623,308. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hotel Engine για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Brazil είναι R$551,600.

