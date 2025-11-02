Κατάλογος Εταιρειών
Hotel Engine
Hotel Engine Διευθυντής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προγραμμάτων in United States στην Hotel Engine κυμαίνεται από $250K έως $355K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hotel Engine. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$283K - $322K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$250K$283K$322K$355K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Hotel Engine?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προγραμμάτων στην Hotel Engine in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $355,180. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hotel Engine για τον ρόλο Διευθυντής Προγραμμάτων in United States είναι $249,830.

