Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in United States στην Host Hotels & Resorts κυμαίνεται από $90.2K έως $129K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Host Hotels & Resorts. Τελευταία ενημέρωση: 12/7/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$103K - $121K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$90.2K$103K$121K$129K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην Host Hotels & Resorts in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $128,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Host Hotels & Resorts για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in United States είναι $90,200.

