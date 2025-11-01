Κατάλογος Εταιρειών
Horizon Industries
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σύμβουλος Διοίκησης

  • Όλοι οι Μισθοί Σύμβουλος Διοίκησης

Horizon Industries Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in United States στην Horizon Industries κυμαίνεται από $68.7K έως $94K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Horizon Industries. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$74.4K - $88.3K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$68.7K$74.4K$88.3K$94K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Σύμβουλος Διοίκησης υποβολές στην Horizon Industries για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Horizon Industries?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σύμβουλος Διοίκησης προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Horizon Industries in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $94,013. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Horizon Industries για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in United States είναι $68,670.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Horizon Industries

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Snap
  • Uber
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι