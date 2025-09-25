Η μέση συνολική αποζημίωση Γραφικός Σχεδιαστής in Argentina στην Hogarth Worldwide κυμαίνεται από ARS 12.46M έως ARS 17.01M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hogarth Worldwide. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
