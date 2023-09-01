Hitachi Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Hitachi Solutions κυμαίνεται από $21,302 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hitachi Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025