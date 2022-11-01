Κατάλογος Εταιρειών
Hiscox
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Hiscox Μισθοί

Ο μισθός της Hiscox κυμαίνεται από $30,979 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $238,342 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hiscox. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$31K
Επιστήμονας Δεδομένων
$33.6K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$155K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Μάρκετινγκ
$81.6K
Διευθυντής Προϊόντος
$146K
Μηχανικός Λογισμικού
$238K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hiscox είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $238,342. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hiscox είναι $113,995.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Hiscox

Σχετικές Εταιρείες

  • PayPal
  • Stripe
  • Uber
  • Google
  • Square
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hiscox/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.