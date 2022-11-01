Hiscox Μισθοί

Ο μισθός της Hiscox κυμαίνεται από $30,979 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $238,342 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hiscox . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025