HireVue Μισθοί

Ο μισθός της HireVue κυμαίνεται από $57,710 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $175,120 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HireVue . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025