Hiretual Μισθοί

Ο μισθός της Hiretual κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $129,350 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hiretual . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025