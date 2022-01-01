Hired Μισθοί

Ο μισθός της Hired κυμαίνεται από $115,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $447,750 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hired . Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025