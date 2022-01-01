Κατάλογος Εταιρειών
Hired Μισθοί

Ο μισθός της Hired κυμαίνεται από $115,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $447,750 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hired. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μάρκετινγκ
Median $139K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Αναλυτής Δεδομένων
$116K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$201K
Επιστήμονας Δεδομένων
$172K
Διαχειριστής Προϊόντος
$448K
Πωλήσεις
$149K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$201K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hired είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $447,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hired είναι $171,240.

