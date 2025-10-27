Κατάλογος Εταιρειών
Hipcamp
Hipcamp Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Hipcamp κυμαίνεται από $740K έως $1.07M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Hipcamp. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$840K - $975K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$740K$840K$975K$1.07M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Hipcamp?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Hipcamp in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $1,074,570. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hipcamp για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States είναι $740,460.

Άλλοι Πόροι