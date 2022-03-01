Κατάλογος Εταιρειών
Hipcamp
Hipcamp Μισθοί

Ο μισθός της Hipcamp κυμαίνεται από $168,504 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $907,515 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hipcamp. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$177K
Επιστήμονας Δεδομένων
$175K

Ανθρώπινοι Πόροι
$366K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$169K
Διαχειριστής Προϊόντος
$212K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$908K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Hipcamp is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $907,515. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hipcamp is $176,880.

