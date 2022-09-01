Κατάλογος Εταιρειών
Hightouch

Hightouch Μισθοί

Το εύρος μισθών της Hightouch κυμαίνεται από $176,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $306,000 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Hightouch. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$176K
Πωλήσεις
$306K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Μηχανικός Πωλήσεων
$229K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Hightouch, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

10 years post-termination exercise window.

Έχετε ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να αλληλεπιδράσετε με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να λάβετε συμβουλές καριέρας και περισσότερα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Συχνές Ερωτήσεις

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Hightouch je Πωλήσεις at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Hightouch je $209,733.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Hightouch

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • Coinbase
  • Roblox
  • Netflix
  • PayPal
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι