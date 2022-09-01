Hightouch Μισθοί

Το εύρος μισθών της Hightouch κυμαίνεται από $176,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $306,000 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Hightouch . Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025