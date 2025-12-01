Κατάλογος Εταιρειών
Highspot
Highspot Τεχνικός Συγγραφέας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνικός Συγγραφέας in United States στην Highspot κυμαίνεται από $146K έως $212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Highspot. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$167K - $190K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$146K$167K$190K$212K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Highspot, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνικός Συγγραφέας στην Highspot in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $212,041. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Highspot για τον ρόλο Τεχνικός Συγγραφέας in United States είναι $145,554.

Άλλοι Πόροι

