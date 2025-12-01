Κατάλογος Εταιρειών
Highspot Ανθρώπινο Δυναμικό Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom στην Highspot κυμαίνεται από £112K έως £160K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Highspot. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$171K - $202K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$150K$171K$202K$213K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Highspot, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ανθρώπινο Δυναμικό στην Highspot in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £159,620. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Highspot για τον ρόλο Ανθρώπινο Δυναμικό in United Kingdom είναι £112,428.

