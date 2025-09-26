Κατάλογος Εταιρειών
H.I.G. Capital
H.I.G. Capital Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην H.I.G. Capital κυμαίνεται από $80.8K έως $113K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της H.I.G. Capital. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$87.4K - $102K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$80.8K$87.4K$102K$113K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη H.I.G. Capital?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Σχεδιαστής Προϊόντος at H.I.G. Capital in United States sits at a yearly total compensation of $113,050. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at H.I.G. Capital for the Σχεδιαστής Προϊόντος role in United States is $80,750.

Άλλοι Πόροι