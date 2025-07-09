HGS Μισθοί

Ο μισθός της HGS κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $160,800 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HGS . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025