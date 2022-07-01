HG Insights Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της HG Insights κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $231,150 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HG Insights. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $134K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$99.5K
Διαχειριστής Προϊόντος
$181K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$231K
Συχνές Ερωτήσεις

Die bestbezahlte Position bei HG Insights ist Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $231,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei HG Insights beträgt $157,650.

