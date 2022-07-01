HG Insights Μισθοί

Ο μισθός της HG Insights κυμαίνεται από $99,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $231,150 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της HG Insights . Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025