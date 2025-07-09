Κατάλογος Εταιρειών
HeyJobs
HeyJobs Μισθοί

Το εύρος μισθών της HeyJobs κυμαίνεται από $60,504 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $92,188 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της HeyJobs. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $81.3K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $60.5K
Μάρκετινγκ
$70.2K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$92.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην HeyJobs είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $92,188. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην HeyJobs είναι $75,723.

