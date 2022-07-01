Κατάλογος Εταιρειών
Heyday
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Heyday Μισθοί

Ο μισθός της Heyday κυμαίνεται από $56,511 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Heyday. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$136K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$197K
Επιστήμονας Δεδομένων
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$184K
Προσελκυστής Προσωπικού
$191K
Μηχανικός Λογισμικού
$201K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Heyday ni Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $201,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Heyday ni $187,275.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Heyday

Σχετικές Εταιρείες

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι