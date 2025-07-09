Κατάλογος Εταιρειών
Hero Moto
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Hero Moto Μισθοί

Ο μισθός της Hero Moto κυμαίνεται από $10,204 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $22,974 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hero Moto. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανολόγος Μηχανικός
$10.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$23K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$14.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hero Moto είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $22,974. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hero Moto είναι $14,436.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Hero Moto

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • SoFi
  • Snap
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι