HERE Technologies
HERE Technologies Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Poland στην HERE Technologies κυμαίνεται από PLN 89.9K έως PLN 123K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

PLN 96.3K - PLN 116K
Poland
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
PLN 89.9KPLN 96.3KPLN 116KPLN 123K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

PLN 599K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη HERE Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

HERE Technologies in Poland의 Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 PLN 122,715입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
HERE Technologies의 Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων 직무 in Poland에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 PLN 89,920입니다.

