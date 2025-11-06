HERE Technologies Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην HERE Technologies κυμαίνεται από $110K ανά year για L5 έως $212K ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L5 Software Engineer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) $110K $90K $20K $0 L6 Software Engineer II $109K $105K $0 $4.1K L7 Senior Engineer $124K $118K $2K $3.6K L8 Lead Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

​ Φίλτρο Πίνακα Εγγραφή Προσθήκη Προσθήκη Αμοιβής Προσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους Δεν βρέθηκαν μισθοί Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Προσλήψεις; Δημιουργήστε μια διαδραστική προσφορά

Συμβάλλετε

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη HERE Technologies ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι Υποβολή Νέου Τίτλου