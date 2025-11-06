Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην HERE Technologies κυμαίνεται από $110K ανά year για L5 έως $212K ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
