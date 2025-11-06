HERE Technologies Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Poland

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην HERE Technologies κυμαίνεται από PLN 165K ανά year για L6 έως PLN 320K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 201K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L5 Software Engineer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L6 Software Engineer II PLN 165K PLN 157K PLN 0 PLN 7.6K L7 Senior Engineer PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L8 Lead Engineer PLN 320K PLN 320K PLN 0 PLN 0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

PLN 217K PLN 332K PLN 74.7K PLN 131K PLN 82.1K

