Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Poland στην HERE Technologies κυμαίνεται από PLN 165K ανά year για L6 έως PLN 320K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Poland ανέρχεται σε PLN 201K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου