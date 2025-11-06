Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mumbai Metropolitan Region στην HERE Technologies κυμαίνεται από ₹3.67M ανά year για L5 έως ₹5.76M ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mumbai Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹2.48M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
