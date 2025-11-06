Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mumbai Metropolitan Region στην HERE Technologies κυμαίνεται από ₹3.67M ανά year για L5 έως ₹5.76M ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mumbai Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹2.48M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
Software Engineer I(Αρχάριο Επίπεδο)
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
Senior Engineer
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
Lead Engineer
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,755,722. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HERE Technologies για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Mumbai Metropolitan Region είναι ₹2,131,084.

