HERE Technologies
HERE Technologies Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην HERE Technologies κυμαίνεται από ₹3.69M ανά year για L5 έως ₹5.61M ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.2M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
Software Engineer I(Αρχάριο Επίπεδο)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη HERE Technologies?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην HERE Technologies in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹5,606,004. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HERE Technologies για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹2,127,826.

