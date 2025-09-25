Κατάλογος Εταιρειών
HERE Technologies
HERE Technologies Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in India στην HERE Technologies ανέρχεται σε ₹1.85M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
₹1.85M
L8
₹1.85M
₹0
₹0
2 Έτη
7 Έτη
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην HERE Technologies in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,273,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην HERE Technologies για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in India είναι ₹1,847,218.

