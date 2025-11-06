Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Mumbai Metropolitan Region στην HERE Technologies κυμαίνεται από ₹3.89M ανά year για L5 έως ₹1.64M ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mumbai Metropolitan Region ανέρχεται σε ₹2.24M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
₹3.89M
₹3.89M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.64M
₹1.64M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
