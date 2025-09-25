Κατάλογος Εταιρειών
HERE Technologies
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

HERE Technologies Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην HERE Technologies κυμαίνεται από ₹3.93M ανά year για L5 έως ₹1.66M ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.26M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της HERE Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Συχνές Ερωτήσεις

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Επιστήμονας Δεδομένων pozícióra a HERE Technologies cégnél in India évi ₹18,049,317 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A HERE Technologies cégnél a Επιστήμονας Δεδομένων szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,113,526.

