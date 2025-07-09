Κατάλογος Εταιρειών
Herbalife
Herbalife Μισθοί

Ο μισθός της Herbalife κυμαίνεται από $17,966 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $240,790 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Herbalife. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αναλυτής Δεδομένων
$18K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$129K

Διαχειριστής Προϊόντος
$241K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$169K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$92.3K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$168K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Herbalife είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $240,790. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Herbalife είναι $140,000.

