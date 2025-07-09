Herbalife Μισθοί

Ο μισθός της Herbalife κυμαίνεται από $17,966 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $240,790 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Herbalife . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025