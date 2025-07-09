Κατάλογος Εταιρειών
Hepsiburada
Hepsiburada Μισθοί

Ο μισθός της Hepsiburada κυμαίνεται από $21,561 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $71,935 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Hepsiburada. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $33K
Επιστήμονας Δεδομένων
$21.6K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$71.9K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Hepsiburada είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $71,935. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Hepsiburada είναι $33,000.

Άλλοι Πόροι