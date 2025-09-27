Κατάλογος Εταιρειών
Henkel
Henkel Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Colombia στην Henkel κυμαίνεται από COP 42.05M έως COP 59.7M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Henkel. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

COP 47.76M - COP 56.59M
Colombia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
COP 42.05MCOP 47.76MCOP 56.59MCOP 59.7M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

COP 643.08M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Henkel?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην Henkel in Colombia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή COP 59,701,489. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Henkel για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Colombia είναι COP 42,050,614.

Άλλοι Πόροι