Κατάλογος Εταιρειών
Henkel
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Henkel Μισθοί

Ο μισθός της Henkel κυμαίνεται από $14,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $129,350 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Henkel. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$62.7K
Χημικός Μηχανικός
$93K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Αναλυτής Δεδομένων
$119K
Επιστήμονας Δεδομένων
$48.4K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$70.5K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$77.4K
Μηχανικός Υλικών
$74.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$129K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$94.1K
Διαχειριστής Προϊόντος
$70.2K
Διαχειριστής Έργων
$102K
Πωλήσεις
$14.2K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$68.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

El rol amb millor retribució reportat a Henkel és Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $129,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Henkel és $76,005.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Henkel

Σχετικές Εταιρείες

  • SAP
  • Siemens
  • Panasonic
  • Mentor Graphics
  • Alarm.com
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι