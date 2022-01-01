Henkel Μισθοί

Ο μισθός της Henkel κυμαίνεται από $14,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $129,350 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Henkel . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025