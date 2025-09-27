Κατάλογος Εταιρειών
Helsing
Helsing Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United Kingdom στην Helsing κυμαίνεται από £146K έως £205K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Helsing. Τελευταία ενημέρωση: 9/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£158K - £184K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£146K£158K£184K£205K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

£121K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Helsing, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Didžiausias atlyginimų paketas Διαχειριστής Προϊόντος pozicijai Helsing in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £204,572.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Helsing Διαχειριστής Προϊόντος pozicijai in United Kingdom yra £146,123.

